В EA Sports FC 25 вышла «Команда сезона» с лучшими карточками в игре

6 июня в EA Sports FC 25 начался седьмой, финальный этап крупного события «Команда сезона» (Team Of The Season — TOTS). В режиме Ultimate Team появились усиленные карточки лучших футболистов, особенно проявивших себя в последние девять месяцев в ведущих европейских чемпионатах. Сейчас их можно получить в наборах, после чего их можно будет лишь приобрести на трансферном рынке за внушительную сумму.

В лучшую «Команду сезона» вошли лучшие карточки события по общему рейтингу. Лидерами с показателем в 97 баллов выступили сразу 19 футболистов: от Усмана Дембеле и Мохамеда Салаха до Хадиджи Шоу и Алексии Путельяс.

Лучшие игроки «Команды сезона» в EA Sports FC 25

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

Лучшие игроки «Команды сезона» будут доступны до 13 июня 20:00 мск. После этого в EA Sports FC 25 стартует событие «Оборотни», во время которого виртуальные футболисты получат усиленные карточки с совершенно другими позициями.