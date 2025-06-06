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Вышел новый трейлер «Чумовой пятницы 2» с Линдси Лохан — премьера 8 августа

Вышел новый трейлер «Чумовой пятницы 2» с Линдси Лохан — премьера 8 августа
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Компания Disney выпустила новый трейлер комедии «Чумовая пятница 2». Продолжение фильма 2003 года выйдет 8 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

В новой картине повзрослевшая Анна в одиночку воспитывает свою дочь Харпер. Она решает выйти замуж за британского ресторатора Эрика Девиса, у которого тоже есть дочь по имени Лили. Семьи начинают конфликтовать, из-за чего они снова магическим образом меняются телами.

Фото: Disney

Главные роли вновь сыграли Линдси Лохан («Ловушка для родителей») и Джейми Ли Кёртис («Достать ножи»). Режиссёром ленты выступила Ниша Ганатра, работавшая над сериалами «Добро пожаловать в Чиппендейлс» и «И просто так».

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