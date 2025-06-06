Представлена тактическая стратегия «Разведка: 1944» от российских разработчиков

Калининградская студия «Варяги» показала кадры тактической игры «Разведка: 1944». Проект выйдет в Steam, а релиз намечен на лето-зиму 2026 года. При этом дата выхода может измениться.

Фото: «Варяги»

Фото: «Варяги»

Фото: «Варяги»

Фото: «Варяги»

Фото: «Варяги»

Действие игры разворачивается во времена Великой Отечественной войны. Пользователь возьмёт под контроль отряд советских разведчиков, которые выполняют миссии в тылу врага — Восточной Пруссии. Разработчики отмечают, что сюжет будет наполнен драмой и проработанными персонажами, а кампания продлится 25-30 часов.

«Разведка: 1944» представляет собой тактику в реальном времени, в которой нужно будет устранять офицеров, красть документы и освобождать пленных. Разработчики рассказали, что в игре будет продвинутая система скрытности и реалистичные бои. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5.3, что поможет качественно передать атмосферу войны.

Авторы также объявили, что в середине июня откроется тестирование игры, которое будет общедоступным. Для этого нужно будет запросить доступ через страницу «Разведки: 1944» в Steam.