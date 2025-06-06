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Автором сериала Mass Effect выступит сценарист «Охотника за разумом»

Автором сериала Mass Effect выступит сценарист «Охотника за разумом»
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Издание Dedline сообщило, что у сериала по игровой серии Mass Effect появился ещё один шоураннер. Им стал Даг Юнг — автор сценариев к фильму «Стартрек: Бесконечность» и сериалу «Охотник за разумом».

Таким образом, адаптацией теперь занимаются двое шоураннеров. Осенью прошлого года стало известно, что одним из авторов сериала будет Дэниел Кэйси, который написал сценарий к фильму «Форсаж 9». За производство шоу ответственна компания Amazon.

Mass Effect рассказывает о будущем, где человечество научилось путешествовать по другим галактикам и столкнулось со всемирной угрозой — таинственной расой Жнецов. Главным героем серии выступает капитан Шепард, которому предстоит спасти не только человечество, но и другие космические расы от уничтожения.

Первые идеи о создании адаптации научно-фантастической саги звучали ещё после выхода первой части в 2007 году, однако лишь спустя 17 лет производство сдвинулось с мёртвой точки. У сериала нет даты выхода.

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