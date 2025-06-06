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Миа Гот снимется с Райаном Гослингом в новых «Звёздных войнах»

Миа Гот снимется с Райаном Гослингом в новых «Звёздных войнах»
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Издание Variety сообщило, что в актёрском составе нового фильма по «Звёздным войнам» произошло пополнение. В Star Wars Starfighter («Звёздные войны: Истребитель») сыграет актриса Миа Гот («Максин XXX»).

Подробности о её персонаже пока неизвестны. Ранее было объявлено, что в картине одну из главных ролей сыграет звезда «Драйва» и «Барби» Райан Гослинг.

Сюжет Starfighter развернётся через пять лет после событий фильма «Звёздные войны: Скайоукер. Восход». Производство картины начнётся этой осенью, а премьера назначена на 28 мая 2027 года.

Автором сценария к ленте выступил Джонатан Троппер («Проект «Адам»). Режиссёром картины стал Шон Леви — автор прошлогоднего хита Marvel «Дэдпул и Росомаха».

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