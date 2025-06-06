Продажи Nintendo Switch 2 в России стартуют завтра

Первые продажи консоли Nintendo Switch 2 в России начнётся завтра: компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что уже начала отгрузки консоли предзаказавшим, а первые владельцы получат новую систему завтра, 7 июня. Открытые продажи консоли начнутся в течение следующей недели .

Цены в «М.Видео» и «Эльдорадо» следующие:

Консоль — 59 999 рублей

Консоль с игрой Mario Kart World — 64 999 рублей.

При этом дистрибьютор «Ачивка», ранее сообщивший о планах начать продажи консоли 10 июня, сообщил о переносе старта продаж сразу на 17 число . Ранее предполагалось, что «М.Видео» будет продавать консоли от «Ачивки», но, видимо, это не так.

Вдобавок «Ачивка» раскрыла больше цен на консоли и аксессуары: