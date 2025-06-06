Продажи Nintendo Switch 2 в России стартуют завтра

Первые продажи консоли Nintendo Switch 2 в России начнётся завтра: компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что уже начала отгрузки консоли предзаказавшим, а первые владельцы получат новую систему завтра, 7 июня. Открытые продажи консоли начнутся в течение следующей недели.
Цены в «М.Видео» и «Эльдорадо» следующие:
- Консоль — 59 999 рублей
- Консоль с игрой Mario Kart World — 64 999 рублей.
При этом дистрибьютор «Ачивка», ранее сообщивший о планах начать продажи консоли 10 июня, сообщил о переносе старта продаж сразу на 17 число. Ранее предполагалось, что «М.Видео» будет продавать консоли от «Ачивки», но, видимо, это не так.
Вдобавок «Ачивка» раскрыла больше цен на консоли и аксессуары:
- Nintendo Switch 2 Pro Controller — 9 999 рублей
- Mario Kart World — 9 599 рублей
- Nintendo Switch 2 Mario Kart World Bundle — 66 999 рублей
- Nintendo Switch 2 Standard Edition — 59 999 рублей.