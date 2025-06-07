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Анонсирована Atomic Heart 2

Анонсирована Atomic Heart 2
Аудио-версия:
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Российская студия Mundfish представила Atomic Heart 2 — продолжение экшена, разворачивающего в альтернативном СССР. Проект разрабатывается для ПК и консолей, даты релиза у проекта пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале ZanarAesthetics. Права на видео принадлежат Mundfish.

Таким образом, анонс Atomic Heart 2 состоялся спустя два года после выхода оригинальной игры. Судя по трейлеру, в продолжении будeт большие открытые локации, а разработка ведётся на движке Unreal Engine 5.

Atomic Heart 2, следующая глава ретрофутуристического мира науки и технологий, официально в разработке! Живой мир, полный возможностей, новые и полюбившиеся герои, а также больший упор на RPG и свободу действий: всё это подарит совершенно иной игровой опыт и выведет жанр на новый уровень.

Больше деталей сиквела авторы представят уже после выхода четвёртого дополнения для Atomic Heart, которое выйдет до конца 2025 года.

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