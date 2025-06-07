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Представлена The Cube — MMORPG по Atomic Heart

Представлена The Cube — MMORPG по Atomic Heart
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На фестивале Summer Game Fest 2025 российская студия Mundfish представила The Cube — спин-офф экшена Atomic Heart. У проекта пока нет даты выхода, он разрабатывается для ПК и консолей.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Mundfish.

The Cube — MMORPG во вселенной Atomic Heart. Авторы называют проект новом словом во франшизе, сочетающий уникальное построение мира, интригующий нарратив и захватывающие квесты в открытом мире.

По сюжету проекта на горизонте возник гигантский левитирующий Куб с вращающимися гранями. Среди них скрыто неизвестное уравнение, способное менять законы реальности. Игрокам предстоит выяснить, что это за устройство и попытаться пережить его следующий поворот.

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