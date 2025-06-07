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Анонс Game of Thrones: War for Westeros — эпичной стратегии по «Игре престолов»

Анонс Game of Thrones: War for Westeros — эпичной стратегии по «Игре престолов»
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На фестивале Summer Game Fest студия PlaySide представила Game of Thrones: War for Westeros — новый проект по «Игре престолов». Он выйдет в 2026 году на ПК на русском языке, в Steam уже появилась страница.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат PlaySide.

Game of Thrones: War for Westeros («Игра престолов: Война за Вестерос») — стратегия в реальном времени, события которой связаны с оригинальным сериалом от HBO. В игре будет четыре расы (Ланнистеры, Старки, Таргариены и армия Короля Ночи) и множество локаций — в том числе из книг Джорджа Мартина.

Судя по анонсу, War for Westeros больше всего напоминает дилогию Battle for Middle-Earth по вселенной «Властелина колец». Разработчики делают упор на разнообразии тактик и захвате знаменитого Железного трона — ожидается как одиночная кампания, так и сетевая игра с таблицей лидеров.

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