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Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на русском языке — новый трейлер

Dying Light: The Beast выйдет 22 августа на русском языке — новый трейлер
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На фестивале Summer Game Fest 2025 студия Techland представила геймплейный трейлер Dying Light: The Beast — новой игры в зомби-серии. Проект поступит в продажу 22 августа полностью на русском языке.

Видео доступно на YouTube-канале Dying Light. Права на видео принадлежат Techland.

Изначально The Beast должна была стать дополнением для Dying Light 2, однако впоследствии аддон перерос в полноценную игру. Сюжетно поклонников ожидает продолжение оригинала, а в главной роли вновь окажется Кайл Крейн, протагонист первой части. Разработчики обещают 20 часов геймплея в полностью новой зоне.

Владельцы Dying Light 2 Ultimate Edition и сезонного пропуска второй части получат игру бесплатно — вместо ранее обещанного второго сюжетного дополнения.

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