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Resident Evil 9: Requiem (Резидент Ивил 9) — трейлер, дата выхода, когда выйдет

Анонсирована Resident Evil 9: Requiem — релиз 27 февраля
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На фестивале Summer Game Fest 2025 студия Capcom неожиданно представила Resident Evil 9: Requiem — новую часть в культовой серии. Проект выйдет уже 27 февраля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Resident Evil. Права на видео принадлежат Capcom.

Анонс Requiem состоялся спустя полчаса после того, как авторы серии попросили фанатов не ждать новостей по новым релизам в ближайшее время. События будущего проекта развернутся в Раккун-Сити, а главной героиней выступит Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из RE: Outbreak.

Resident Evil Requiem — девятая игра основной серии Resident Evil. Приготовьтесь спастись от смерти в захватывающей дух игре, которая пронзит вас до глубины души. Новая эра ужасов на выживание начинается в 2026 году. Технологический прогресс в сочетании с глубоким опытом команды разработчиков — это история с богатыми персонажами и геймплей, захватывающий как никогда раньше.

В продолжении она работает в ФБР и занимается расследованием потусторонних происшествий. В какой-то момент девушка сама становится заложницей неких монстров и должна выбраться на свободу.

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