Boombl4: «Мы живём ради LAN’ов» — BetBoom Team рвутся в плей-офф BLAST.tv Major 2025

Команда BetBoom Team успешно стартовала на своём первом полноценном LAN-турнире в 2025 году BLAST.tv Austine Major 2025. Выступление на мэйджоре началось с уверенного выхода во вторую стадию с результатом 3-1 — и капитан Кирилл Boombl4 Михайлов недвусмысленно обозначил цель команды:

Плей-офф — вот что нам нужно.

Как признаётся Boombl4, бесконечные онлайн-турниры истощили команду, поэтому в команде очень рады сыграть полноценный турнир.

Рутина нас убивает. Все в команде говорят одно и то же: «Хватит онлайна, хотим LAN’ы».

BetBoom Team не играли полноценный офлайн-турнир с начала года — на январском BLAST Bounty участвовали со стендинами. Этот мэйджор стал первым настоящим испытанием на большой сцене.

Четыре матча подряд на LAN’е — это то, что нам нужно. После полугода онлайна невозможно выйти на первую карту уверенным. Тут важен опыт, ошибки, атмосфера.

Один из главных сюжетов турнира — форма звезды команды, Сергея Ax1Le Рихторова. Его показатели далеки от идеала — рейтинг 0.82 за последний месяц.

Фото: HLTV

Для него это были очень тяжёлые два месяца. Но он опытный, и против топ-команд это проявится. Просто надо найти свой стиль в CS2. Когда вышел CS2, он его не принял. Но это уже позади. Сейчас он ищет себя в новой игре.

Игрок признавался, что долго не мог принять переход на новую версию игры. При этом больше всего зрителей и саму команду удивляет s1ren, показывая стабильную и уверенную игру в своей роли. Михайлов считает, что это связано с его постоянными тренировками.

Фото: HLTV

Он просто жёстко работает. Постоянно FACEIT, дезматчи. Он полностью сфокусирован. Я рад за него — в следующей стадии, может, кто-то другой станет новой звездой.

Впереди BetBoom Team следующий этап мэйджора. Boombl4 надеется, что пройденные матчи придадут команде хладнокровия и уверенности в будущих поединках.

Я не хочу, чтобы мы думали в духе «или плей-офф, или провал». Просто хотим играть свою игру. Без нервов. Всё будет решаться карта за картой.