Зрители оценили «Финикийскую схему» Уэса Андерсона ниже «Города астероидов»

6 июня состоялась мировая премьера фильма «Финикийская схема» Уэса Андерсона. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Новая лента получила оценку «B-». Картина понравилась зрителям меньше, чем предыдущий фильм режиссёра — «Город астероидов». Он вышел в 2023 году и получил оценку «В».

Фото: CinemaScore

По сюжету «Финикийской схемы» на жизнь промышленного магната Анатоля Корда постоянно покушаются. После последней попытки убийства он решает оставить всё своё богатство дочери. Неожиданно выясняется, что сама дочь стала монахиней.

Главные роли в фильме исполнили Бенисио дель Торо («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»), Майкл Сера («Скотт Пилигрим против всех») и Том Хэнкс («Форрест Гамп»). Изначально картину показали на Каннском кинофестивале, где она получила высокие оценки от критиков. Лента неофициально вышла в кинотеатрах России 7 июня.