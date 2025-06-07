Resident Evil 9: Requiem выйдет с русской озвучкой

На фестивале Summer Game Fest 2025 анонсировали девятую часть культовой серии Resident Evil с подзаголовком Requiem. Из пресс-релиза Capcom стало известно, что игра получит полную русскую локализацию в виде дубляжа и субтитров.

Ранее официально русская озвучка была только в шестой части серии. У остальных игр был только фанатский дубляж.

События новой части хоррор-франшизы вновь развернутся в Раккун-Сити — городе, где впервые началось распространение зомби-вируса. Главной героиней выступит Грейс Эшкфорд, дочь Алиссы Эшкрофт из Resident Evil: Outbreak.

Релиз Resident Evil 9: Requiem состоится 27 февраля 2026 года. Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series.