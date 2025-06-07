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Фильм «Последнее завтра» с певцом The Weeknd и Дженной Ортегой вышел онлайн

Фильм «Последнее завтра» с певцом The Weeknd и Дженной Ортегой вышел онлайн
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6 июня состоялся цифровой релиз фильма «Последнее завтра». Картина вышла на Apple TV+, Prime Video и других онлайн-кинотеатрах.

Фильм вышел в цифре спустя всего три недели проката. Вероятно, это связано c провальными сборами картины — она заработала всего $ 6 млн по всему миру при бюджете примерно в $ 20 млн.

Лента повествует о музыканте, измученном бессонницей. Однажды он отправляется в путешествие с незнакомкой, которая постепенно раскрывает всю суть его личности. Тематически картина связана с одноимённым альбомом, который сам певец выпустил 31 января.

Главные роли в фильме сыграли певец The Weeknd и звезда сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. В картине также снялись Барри Кеоган («Солтбёрн»), Рой Уильямс-мл. («Больница Питт») и Дэвид Московиц («Эйфория»). Режиссёром выступил Трей Эдвард Шульц («Расцвет династии Лейкерс»).

Критики разгромили «Последнее завтра» — на Rotten Tomatoes фильм получил только 15% «свежести». Зрителям картина понравилась больше — её рекомендуют 64% посмотревших.

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