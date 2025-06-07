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Про рэпера Снуп Догга снимут фильм

Про рэпера Снуп Догга снимут фильм
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Издание Deadline сообщило, что началась разработка фильма о рэпере Снуп Догге. Производством занимается студия Universal.

Биографическая картина расскажет о пути рэпера, от начинающего музыканта до звезды хип-хопа и мирового магната индустрии. Дата выхода и актёрский состав пока неизвестны. Одним из продюсеров ленты выступит сам Снуп Догг. По мнению студии, фильм полноценно перенесёт историю жизни рэпера на экраны.

Режиссёром ленты станет Крейг Брюэр — он известен по таким фильмам, как «Поездка в Америку 2» и «Меня зовут Долемайт». Он также внесёт изменения в уже готовый сценарий за авторством Джо Роберта Коула («Американская история преступлений»).

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