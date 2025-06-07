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Зрители оценили боевик «Балерина» на уровне «Джона Уика 3»

Зрители оценили боевик «Балерина» на уровне «Джона Уика 3»
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5 июня состоялась премьера боевика «Балерина» по вселенной «Джона Уика». Спустя два дня компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм получил оценку «А-». Лента понравилась зрителям так же, как вторая и третья части «Джона Уика». При этом картину оценили выше первого эпизода франшизы («В»), но меньше четвёртого («А»).

Фото: CinemaScore

«Балерина» повествует о профессиональной танцовщице, которая охотится на убийц своей семьи и встречает на своём пути других киллеров, даже Джона Уика. Главную роль исполнила известная актриса Ана де Армас («Достать ножи»).

Режиссёром фильма выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»). Критики тепло приняли ленту — на Rotten Tomatoes картину рекомендуют к просмотру 75% обозревателей.

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