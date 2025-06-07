«Захватывающе и страшно»: критики в восторге от мультфильма «Хищник: Убийца убийц»

6 июня в онлайн-кинотеатре Hulu вышел мультфильм «Хищник: Убийца убийц». Критики уже посмотрели картину и высоко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes оценка составляет 97%, а от зрителей — 90%.

По мнению обозревателей, режиссёр Дэн Трахтенберг в очередной раз показал, что может создавать оригинальные истории во вселенной «Хищника». Мультфильм хвалят за напряжённый сюжет, красивую анимацию и неожиданные повороты. Некоторые даже называют картину лучшей в серии про инопланетного охотника.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о мультфильме «Хищник: Убийца убийц»

Пусть Дэн Трахтенберг делает фильмы во вселенной «Хищника» столько, сколько захочет. Прекрасно выполненная антология, которая завершается масштабной резнёй.

«Хищник: Убийца убийц» вас поразит. Этот фильм превосходит все ожидания, которые вы могли бы иметь относительно этой серии. Это лучшая картина о Хищнике за десятилетия.

Благодаря потрясающей анимации и трём захватывающим историям, объединённым эпичным финалом, этот фильм легко зарекомендовал себя как один из лучших фильмов о Хищнике.

Фантазия Трахтенберга в этом фильме кажется буквально безграничной. Франшиза «Хищник» в его руках более чем в безопасности — она процветает.

«Хищник: Убийца убийц» объединил три истории, которые происходят в разных временных линиях. Главными героями стали воительница викинг, лётчик времён Второй мировой войны и ниндзя из феодальной Японии. Все они должны противостоять инопланетянам, которые вторглись на Землю. Автором мультфильма выступил режиссёр Дэн Трахтенберг — он уже снял картину по вселенной «Хищника» под названием «Добыча».