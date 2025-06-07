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Ана де Армас назвала свои любимые сцены в «Балерине»

Ана де Армас назвала свои любимые сцены в «Балерине»
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Издание DiscussingFilm поговорило с исполнительницей главной роли в фильме «Балерина» Аной де Армас. Она рассказала о том, какие экшен-сцены ей понравились больше всего.

Актриса выделила две любимые сцены: сражение в ресторане и драку с использованием гранаты. По мнению Аны, в описанных эпизодах можно прочувствовать боль персонажа.

Мне нравится драка с использованием гранаты и драка в ресторане. Я просто люблю сцены, где можно почувствовать, как персонаж подавлен, как он действительно борется за свою жизнь.

«Балерина» по вселенной «Джона Уика» вышла в кинотеатрах 5 июня, в том числе и в России. Фильм повествует о профессиональной танцовщице, которая охотится на убийц своей семьи и встречает на своём пути других киллеров. Критики и зрители тепло приняли ленту — на Rotten Tomatoes картину рекомендуют к просмотру 75% обозревателей и 94% зрителей.

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