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«Костюм был очень тяжёлым»: актёр Джерард Батлер — о фильме «Как приручить дракона»

«Костюм был очень тяжёлым»: актёр Джерард Батлер — о фильме «Как приручить дракона»
Аудио-версия:
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Издание The Peoples Movies поговорило с актёром Джерардом Батлером о фильме «Как приручить дракона». Он рассказал о сложностях, которые преследовали его на съёмках картины.

Видео доступно на YouTube-канале The Peoples Movies. Права на видео принадлежат The Peoples Movies.

По словам артиста, главным испытанием для него стал тяжёлый костюм его персонажа. Несмотря на это, он использовал дискомфорт, чтобы показать лидерство своего героя.

Первая примерка костюма длилась четыре часа. Костюм был очень громоздким, и от него сильно ломило спину. Я думал, что не смогу носить такое одеяние. Но я использовал его в своих интересах. Когда ты так одет, приходится всё время держать осанку. Благодаря этому я смог почувствовать себя лидером, вождём и военачальником.

Фильм «Как приручить дракона» — это ремейк знаменитой анимационной картины студии Dreamworks. Премьера ленты состоится уже 13 июня. Главные роли исполнили Мэйсон Темз («Ради всего человечества») и Нико Паркер («Одни из нас»). Джерард Батлер сыграл викинга Стоика — он же озвучивал героя в оригинальном мультфильме.

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