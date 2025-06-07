Вышел трейлер аниме «Ночь живых кошаков» — премьера 6 июля

Студия OLM представила трейлер аниме «Ночь живых кошаков». Комедийный хоррор начнёт выходить на стриминговой платформе Сrunchyroll с 6 июля. Всего в первом сезоне будет 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Crunchyroll. Права на видео принадлежат OLM.

Аниме представляет собой экранизацию одноимённой манги. По сюжету мир поразил страшный КК-вирус. Под его воздействием люди начали превращаться в кошек. Главному герою предстоит бороться с когтистыми питомцами, а параллельно спасать мир.

Ведущим режиссёром аниме выступил Такаси Миике — он снял фильмы «Сукияки Вестерн Джанго» и «Соломенный щит». В финале каждого эпизода зрителей ждёт руководство по выживанию среди кошек.