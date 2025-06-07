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Summer Game Fest 2025 стал самым популярным за всю историю фестиваля

Аналитический сервис StreamsCharts сообщил, что Summer Game Fest 2025 стал самым популярным за всю историю фестиваля. Всего шоу посмотрели 2,7 млн человек.

Аудитория мероприятия выросла на 35% по сравнению с 2024 годом. Ведущий фестиваля Джефф Кили поблагодарил зрителей за внимание к трансляции.

Ещё раз спасибо за просмотры Summer Game Fest! Это был наш самый популярный фестиваль за всю историю. Скоро мы поделимся с вами новыми подробностями — оставайтесь с нами все выходные!

Фестиваль Summer Game Fest 2025 начался 6 июня и продлится все выходные. На мероприятии зрителей ждало большое количество громких анонсов, среди которых хоррор Resident Evil 9: Requiem, стратегия Game of Thrones: War for Westeros и экшен Atomic Heart 2 от российских разработчиков.