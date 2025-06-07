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Summer Game Fest 2025 стал самым популярным за всю историю фестиваля

Summer Game Fest 2025 стал самым популярным за всю историю фестиваля
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Аналитический сервис StreamsCharts сообщил, что Summer Game Fest 2025 стал самым популярным за всю историю фестиваля. Всего шоу посмотрели 2,7 млн человек.

Аудитория мероприятия выросла на 35% по сравнению с 2024 годом. Ведущий фестиваля Джефф Кили поблагодарил зрителей за внимание к трансляции.

Ещё раз спасибо за просмотры Summer Game Fest! Это был наш самый популярный фестиваль за всю историю. Скоро мы поделимся с вами новыми подробностями — оставайтесь с нами все выходные!

Фестиваль Summer Game Fest 2025 начался 6 июня и продлится все выходные. На мероприятии зрителей ждало большое количество громких анонсов, среди которых хоррор Resident Evil 9: Requiem, стратегия Game of Thrones: War for Westeros и экшен Atomic Heart 2 от российских разработчиков.

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