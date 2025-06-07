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Вышел большой геймплейный трейлер Dying Light: The Beast — релиз 22 августа

Вышел большой геймплейный трейлер Dying Light: The Beast — релиз 22 августа
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Издание IGN опубликовало получасовой трейлер игры Dying Light: The Beast. В ролике продемонстрировали прохождение одного из игровых заданий, паркур и сражение с зомби.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Techland.

Сюжетно в Dying Light: The Beast поклонников ожидает продолжение оригинала, а в главной роли вновь окажется Кайл Крейн, протагонист первой части. Разработчики обещают 20 часов геймплея в полностью новой зоне.

Игра поступит в продажу 22 августа полностью на русском языке. Изначально The Beast должна была стать дополнением для Dying Light 2, однако впоследствии аддон перерос в полноценную игру. Владельцы Dying Light 2 Ultimate Edition и сезонного пропуска получат игру бесплатно.

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