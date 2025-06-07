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Анонсирована The Expanse: Osiris Reborn — RPG по «Пространству» от авторов Pathfinder

Анонсирована The Expanse: Osiris Reborn — RPG по «Пространству» от авторов Pathfinder
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На презентации Future Games Show 2025 российская студия Owlcat Games представила The Expanse: Osiris Reborn — ролевой экшен по вселенной «Экспансии». Проект создают для ПК, PS5 и Xbox Series, дата выхода неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Owlcat Games. Права на видео принадлежат Owlcat.

The Expanse: Osiris Reborn — ролевой шутер от третьего лица, события которого разворачиваются в мире космической франшизы «Пространство». Главным героем выступает наёмник предприятия «Пинквотер», чья короткая передышка на астероиде Эрос быстро оборачивается хаосом. Ему предстоит собрать надёжный экипаж, чтобы выбраться из опасного места.

В Osiris Reborn авторы делают особенный упор на компаньонов — у каждого из них будет свой характер, предыстория и желания. Игроки смогут выстраивать отношения со своими напарниками и выполнять опасные задания, решения в которых приведут героев к самым разным последствиям.

Сейчас Owlcat Games также трудится над Warhammer 40,000: Dark Heresy — пошаговой ролевой игры в культовой вселенной.

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