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Режиссёр фильма «Лило и Стич» снимет вторую часть только при одном условии

Режиссёр фильма «Лило и Стич» снимет вторую часть только при одном условии
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Издание Variety взяло интервью у режиссёра ремейка культового мультфильма «Лило и Стич» Дина Флейшер-Кэмпа. Автор картины рассказал, при каком условии он возьмётся делать продолжение.

По словам постановщика, он бы снял сиквел, если будет хорошая идея для сценария. Режиссёр также хотел бы сделать анимационный спин-офф в виде сериала.

Я бы снял продолжение, если бы появилась интересная идея. Я бы не стал этого делать только потому, что первая часть стала успешной в прокате. Но мне также очень нравится идея сделать анимационный спин-офф в виде сериала.

Премьера ремейка «Лило и Стич» состоялась 23 мая. Картина рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Фильм понравился как зрителям, так и критикам: на Rotten Tomatoes лента получила 72% «свежести» от обозревателей и 93% от зрителей. Сборы фильма уже превысили $ 600 млн.

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