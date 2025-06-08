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В Fortnite добавили Супермена из фильма Джеймса Ганна

В Fortnite добавили Супермена из фильма Джеймса Ганна
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В онлайн-игре Fortnite началась новая глава под названием «Время героев», который продлится до 8 августа. Главной особенностью обновления стало появление Супермена из грядущего фильма Джеймса Ганна. Скин персонажа получил внешность актёра Дэвида Коренсвета, который сыграл героя в предстоящей картине.

Фото: Epic Games

За Супермена смогут поиграть обладатели боевого пропуска. Разблокировать супергероя бесплатно можно с 11 июля. В обновлении также появился скин Робина — напарника Бэтмена.

В новой главе игроки также смогут призвать на помощь собаку Супермена по кличке Крипто. Для этого нужно будет воспользоваться специальным предметом. Кроме того, в обновлении разработчики обновили карту: добавили Дом демона, академию «Супернова» и город Утопия-Сити. Для игроков стало доступно множество новых предметов в супергеройской тематике.

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