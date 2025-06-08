Третий сезон сериала «Звёздный путь: Странные новые миры» стартует 17 июля — трейлер

Телеканал CBS опубликовал трейлер третьего сезона сериала «Звёздный путь: Странные новые миры». Продолжение научно-фантастического шоу стартует на стриминговом сервисе Paramount+ 17 июля.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат CBS.

«Странные новые миры» представляют из себя приквел к оригинальному сериалу 1966 года. Сюжет повествует о первом экипаже знаменитого корабля Звёздного флота «Энтерпрайз» во главе с капитаном Пайком. Судно отправляется бороздить галактику в поисках новых планет.

Одним из шоураннеров проекта выступает Акива Голдсман — сценарист фильма «Я — легенда» и постановщик сериала «Титаны». У сериала высокие оценки — средний балл зрителей на агрегаторе IMDb составляет 8,3 балла из 10.