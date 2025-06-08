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«Никогда не говори «никогда»: авторы Fallout — о месте действия игр за пределами США

«Никогда не говори «никогда»: авторы Fallout — о месте действия игр за пределами США
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Издание Insider Gaming поговорило с креативным директором студии Bethesda Джонатаном Рашем. Он рассказал о будущем игровой серии Fallout.

Разработчик пояснил, что действие франшизы вряд ли выйдет за пределы США. По словам Раша, игры передают дух и культуру Америки, а для пользователей должна сохраняться интрига насчёт того, что происходит в других странах.

Думаю, скорее всего, серия не выйдет за пределы США. Но, знаете, никогда не говори «никогда». Дух Fallout заключается в культуре Америки. Это чувствуется во всех историях, декорациях и атмосфере. Если бы история вроде Fallout должна была быть вынесена за пределы Соединённых Штатов, то большой проблемой было бы выразить тот же тон.

По серии Fallout вышло шесть игр — последней на данный момент выступает сетевой экшен Fallout 76. В 2024 году компания Amazon выпустила крайне успешный сериал «Фоллаут», второй сезон которого уже снят.

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