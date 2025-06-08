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Автор «Игры в кальмара» потерял ещё два зуба на съёмках третьего сезона

Автор «Игры в кальмара» потерял ещё два зуба на съёмках третьего сезона
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Издание Entertainment Weekly взяло интервью у создателя популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёка. Автор рассказал, что на съёмках продолжения шоу потерял два зуба из-за стресса.

Шоураннер уже сталкивался с такой проблемой — во время создания первого сезона он также лишился восьми зубов. По словам автора, причиной стресса стало то, что процесс съёмок стал тяжелее, ведь им пришлось снимать сразу два сезона одновременно.

Я думал, что всё будет хорошо, но на этот раз мне пришлось вырвать ещё два зуба. Я ещё не вставил их обратно. Сложность заключается в том, что второй и третий сезоны нам пришлось снимать одновременно. Мы старались изо всех сил, чтобы как можно быстрее выпустить третий сезон. Так что общий объём нагрузки стал намного больше, и это физически тяжело осилить.

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям. Новый сезон выйдет на Netflix 27 июня.

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