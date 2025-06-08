Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Балерина» по «Джону Уику» превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Балерина» по «Джону Уику» превысили 100 млн рублей
Комментарии

8 июня сборы фильма «Балерина» по вселенной «Джона Уика» достигли 100 млн рублей. На достижение такого результата картине понадобилось шесть дней — премьера состоялась 5 июня. Лента остаётся лидером проката, опережая анимационных «Геройчиков» и фильм «Кракен».

Фото: ЕАИС

Лента повествует о профессиональной балерине, которая охотится на убийц своей семьи. Главную роль в проекте исполнила Ана де Армас («Достать ножи»), а режиссёром выступил Лен Уайзман («Крепкий орешек 4»).

Премьера «Балерины» состоялась в России 5 июня. Изначально картина должна была выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ей потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появился и герой Киану Ривза — сам Джон Уик.

Материалы по теме
Потрясающий «Джон Уик»: обзор «Балерины» с Аной де Армас
Потрясающий «Джон Уик»: обзор «Балерины» с Аной де Армас
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android