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Вышли кадры триллера «Диспетчер» от режиссёра «Любой ценой» — премьера 21 августа

Вышли кадры триллера «Диспетчер» от режиссёра «Любой ценой» — премьера 21 августа
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Издание Entertainment Weekly опубликовало первые кадры фильма «Диспетчер». Триллер выйдет в кинотеатрах России 21 августа.

Фото: Black Bear/Entertainment Weekly

Фото: Black Bear/Entertainment Weekly

Фото: Black Bear/Entertainment Weekly

Фото: Black Bear/Entertainment Weekly

Фото: Black Bear/Entertainment Weekly

Фото: Black Bear/Entertainment Weekly

Сюжет картины повествует о независимом посреднике по имени Эш. Он помогает сотрудникам различных корпораций сообщать о коррупции и других преступлениях. К нему обращается девушка, которая узнаёт о незаконном обороте токсичных химикатов, после чего ей угрожают убийством.

Режиссёром картины выступил Дэвид Маккензи — постановщик фильмов «Любой ценой» и «Король вне закона». Главные роли в ленте сыграли Риз Ахмед («Изгой-один: Звёздные войны. Истории»), Лили Джеймс («Всё о Еве») и Сэм Уортингтон («Аватар»).

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