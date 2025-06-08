Итоги пятого дня BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2 — Virtus.pro оформляет два разгрома

В США продолжается BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2, и в субботу сразу три российских команды провели первые матчи в рамках второго этапа турнира.

Мы приготовили краткий обзор матчей с участием российских коллективов и команд, в которых играют российские игроки.

Результаты первого раунда

В одном из самых ожидаемых матчей первого раунда второй групповой стадии Virtus.pro одержала уверенную победу над OG. Коллектив Дениса electroNic Шарипова полностью доминировал на карте Inferno, выиграв со счётом 13:2.

В свою очередь, BetBoom Team и Nemiga начать с победы не смогли — французская команда Team 3DMAX оказалась сильнее BB, выиграв на карте Anubis с результатом 13:4, а PaiN Gaming выиграла Nemiga Gaming со счётом 13:7

Ещё в одном матче первого раунда Team Falcons не смогла победить B8. Коллектив Ильи m0NESY Осипова уступил на карте Ancient с результатом 8:13 и опустился в сетку 0-1.

Результаты второго раунда

Чуть позже BetBoom Team проиграла и второй матч — европейской HEROIC на карте Mirage с результатом 9:13. Теперь команда Бумыча будет играть в сериях на вылет.

Team Falcons уступила Lynn Vision Gaming на Nuke с итоговым результатом 9:13. Пятёрка Монеси продолжат борьбу за выход из группы, но их положение стало крайне непростым — нужно выигрывать три матча подряд.

А вот Virtus.pro не оставила шансов B8, разгромив их на Inferno с результатом 13:3. Благодаря этой победе VP закрепила за собой первое место в группе с результатом 2:0. Чтобы пройти дальше, «мишкам» нужно выиграть ещё один матч.

Наконец, бразильская MIBR проиграла Nemiga Gaming на Ancient, уступив на «допах» — 12:16. В следующем раунде MIBR ожидает матч на вылет, в то время как Nemiga продолжит борьбу в группе «1–1».

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит с 3 по 22 июня в США. Команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.