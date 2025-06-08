Актёры озвучки Clair Obscur: Expedition 33 появились в костюмах из игры

Издание IGN провело 7 июня игровую презентацию в рамках фестиваля Summer Game Fest. На мероприятие пришли актёры озвучки Clair Obscur: Expedition 33 в «багет-костюмах» из игры.

Артисты надели одежду, которую игроки могли получить, выполняя второстепенные задания. Только Рич Кибл, который озвучил персонажа Моноко, выбрал другой наряд: серый костюм и спасательный круг.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sandfall Interactive.

Гости мероприятия также рассказали, что не ожидали такого успеха от игры. По мнению артистов, именно благодаря их персонажам проект полюбился геймерам. В конце интервью они раздали багеты зрителям.

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на ПК, PS5, Xbox Series. На агрегаторе Metacritic средняя оценка от критиков составляет 92 балла, от пользователей — 9,6 балла из 10. Игра рассказывает о группе людей, которая отправляется в путешествие с целью победить Художницу. Она выводит на монолит число, и если у человека возраст совпадает с этой цифрой, то он умирает.