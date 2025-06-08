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Во втором сезоне «Андора» нет ни одной вырезанной сцены

Во втором сезоне «Андора» нет ни одной вырезанной сцены
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На «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» гостем стал создатель сериала «Андор» Тони Гилрой. Он рассказал о работе над популярным шоу.

Видео доступно на YouTube-канале The Late Show with Stephen Colbert. Права на видео принадлежат The Late Show with Stephen Colbert.

По словам шоураннера, в сериале практически не было вырезанных сцен. Только один отснятый эпизод не попал в первый сезон, но в продолжении такого не произошло.

Мы потеряли только одну сцену в первом сезоне. Во втором не было снято ни одной сцены, которая в итоге не попала бы в финальный вариант. Мы использовали все кадры.

Сериал «Андор» стартовал в начале 2022 года и завершился в середине мая 2025-го. Шоу получило высочайшие оценки в истории «Звёздных войн» и связало события с фильмом «Изгой-один». На агрегаторе IMDb зрители в среднем оценили сериал на 8,5 балла из 10.

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