Во втором сезоне «Андора» нет ни одной вырезанной сцены

На «Позднем шоу со Стивеном Кольбером» гостем стал создатель сериала «Андор» Тони Гилрой. Он рассказал о работе над популярным шоу.

По словам шоураннера, в сериале практически не было вырезанных сцен. Только один отснятый эпизод не попал в первый сезон, но в продолжении такого не произошло.

Мы потеряли только одну сцену в первом сезоне. Во втором не было снято ни одной сцены, которая в итоге не попала бы в финальный вариант. Мы использовали все кадры.

Сериал «Андор» стартовал в начале 2022 года и завершился в середине мая 2025-го. Шоу получило высочайшие оценки в истории «Звёздных войн» и связало события с фильмом «Изгой-один». На агрегаторе IMDb зрители в среднем оценили сериал на 8,5 балла из 10.