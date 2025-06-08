Фильм «Балерина» по «Джону Уику» стартовал ниже прогнозов в США

По итогам первого уикенда сборы фильма «Балерина» по вселенной «Джона Уика» достигли $ 25 млн в США. Лента стартовала на втором месте в местных чартах, уступая по выручке ремейку «Лило и Стич».

Картина не оправдала ожиданий студии Lionsgate, которая прогнозировала старт в $ 30 млн. Бюджет «Балерины» составил $ 90 млн, и ленте понадобится быть увереннее в прокате, чтобы окупиться. Однако фильмы серии «Джон Уик» отлично себя показывали в других странах. Поэтому у нового боевика есть все шансы принести прибыль.

Фильм «Балерина» изначально должен был выйти ещё до «Джона Уика 4», однако ему потребовались досъёмки, которые организовывал Чад Стахелски, режиссёр основной серии фильмов. В ленте также появился и герой Киану Ривза — сам Джон Уик.