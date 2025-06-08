Игровая выставка Xbox Games Showcase 2025 пройдёт сегодня: где и во сколько смотреть

Уже сегодня, 8 июня в 20:00 мск, состоится Xbox Games Showcase — крупная летняя видеоигровая выставка от компании Microsoft.

В рамках Xbox Games Showcase поделятся новой информацией о предстоящих играх от внутренних студий Xbox и от сторонних партнёров. Ожидается, что на ивенте представят ремейк Persona 4, покажут геймплей новых Fable и Perfect Dark, раскроют дату выхода Gears of War: E-Day и расскажут какие-то новости про Hollow Knight: Silksong.

Где смотреть Xbox Games Showcase 2025

Ко всему прочему, сразу после Xbox Games Showcase стартует презентация The Outer Worlds 2 Direct, где подробнее расскажут о новом проекте студии Obsidian. Авторы покажут новый геймплей, раскроют свежие детали и, скорее всего, уточнят дату релиза. Весь ивент продлится ровно два часа.