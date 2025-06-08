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Анонсирован выживач Grounded 2 с насекомыми — релиз 29 июля

Анонсирован выживач Grounded 2 с насекомыми — релиз 29 июля
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На презентации Xbox Games Showcase 2025 студия Obsidian представила свою третью игру в 2025 году. Им стал выживач Grounded 2 — игра доберётся до раннего доступа уже 29 июля на ПК и Xbox Series, а также в Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Xbox.

Grounded 2 — вторая часть серии сетевых выживачей, упор в которой сделан на взаимодействии с насекомыми. В продолжении игрокам вновь придётся обустраивать своё жилище, сражаться с противниками и развивать своих персонажей. В Obsidian делают упор на командном взаимодействии геймеров и нахождении всё новых видов жуков. Продолжится ли поддержка оригинальной Grounded, неизвестно.

Grounded 2 — уже третья игра студии Obsidian в 2025 году. За ближайшие 12 месяцев команда также выпустила Avowed, а сейчас готовит космическую ролевую игру The Outer Worlds 2.

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