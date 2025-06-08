Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Представлен ремейк Persona 4 Revival — ремейк Persona 4

Представлен ремейк Persona 4 Revival — ремейк Persona 4
Аудио-версия:
Комментарии

На презентации Xbox Games Showcase 2025 студия Atlus представила Persona 4 Revival — ремейк культовой JRPG 2008 года. Проект выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и в Game Pass, дату выхода не раскрывают.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат SEGA.

Persona 4 Revival — большое переиздание оригинальной игры для современных платформ. Авторы полностью обновили графическую часть, улучшили звук, а также добавили новый контент. Ранее студия Atlus также выпустила ремейк Persona 3, получивший очень положительные отзывы от критиков и игроков.

События Persona 4 разворачиваются в 2001 году в сельской местности в Японии. Главным героем выступает старшеклассник, который поступает в другую школу и оказывается втянут в расследование убийств. Однажды он получает способность вызывать особых магических сущностей — Персон.

Материалы по теме
Видео
Анонс Resonance: A Plague Tale Legacy — спин-офф средневековой A Plague Tale: Requiem
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android