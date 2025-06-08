Activision представила Call of Duty: Black Ops 7

Финальным анонсом Xbox Games Showcase 2025 стал показ Call of Duty: Black Ops 7 — новой части культовой серии шутеров. Activision представила тизер, главную роль в котором сыграл Майло Вентимилья («Герои», «Это мы»). У новой части серии пока нет даты выхода.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

События Call of Duty: Black Ops 7 развернутся в 2035 году — уже после финала Black Ops 2. Мир находится на грани хаоса после событий предыдущих частей подсерии — команда Black Ops под руководством Дэвида Мэйсона должна устранить угрозу в лице манипулятивного злодея, который пытается управлять обществом с помощью страха. Авторы делают упор на сюжетную кампанию — её в этот раз можно будет пройти в кооперативе.

В Black Ops 7 также будут полностью новые карты и полноценный зомби-режим. Всеми деталями будущего шутера Activision поделится в ближайшие месяцы.