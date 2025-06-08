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The Outer Worlds 2 оказалась самой дорогой игрой Microsoft

The Outer Worlds 2 оказалась самой дорогой игрой Microsoft
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На презентации игр Microsoft состоялась большая презентация The Outer Worlds 2, но куда больше внимания новинка получила из-за своей цены — $ 80. Ролёвка Obsidian неожиданно стала второй игрой в индустрии, которую оценили в $ 80. Первой ранее стала Mario Kart World от Nintendo.

Microsoft ещё в мае заявила, что осенью выпустит первые игры с настолько высокой ценой, но все ожидали, что дебютантом станет Call of Duty: Black Ops 7 (которую также анонсировали на мероприятии, но без цены и точной даты выхода).

Впрочем, в регионах цена оказалась более приятной — в казахстанском Steam стоимость составляет 29 999 тенге, что вообще-то дешевле, чем недавняя Avowed (она в Казахстане продаётся за 32 999 тенге при американской цене в $ 70).

Видео доступно на YouTube-канале Obsidian. Права на видео принадлежат Microsoft.

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