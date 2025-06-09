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Денис electroNic Шарипов: «Мы на правильном пути, но впереди ещё много работы»

Капитан Virtus.pro Денис electroNic Шарипов прокомментировал успех команды на BLAST.tv Austin Major 2025 — «мишки» одержали три победы подряд и прошли в следующий этап.

Несмотря на уверенный старт, Шарипов подчеркнул, что основная цель команды — попасть в плей-офф турнира.

Мы очень обрадовались, когда прошли дальше, но это не говорит о том, что мы достигли чего-то значительного. Наша минимальная цель на турнир — попасть в плей-офф.

Говоря о своей роли капитана, Денис отметил, что работа в этом качестве требует большого эмоционального контроля, и он ощущает значительный прогресс в своей игре:

Я много учился, много смотрел, много исследовал. Считаю, что мой прогресс как капитана колоссален с тех пор, как я стал им.

Также electroNic положительно оценивает взаимодействие с тренером Иваном F_1N Кочуговым:

Он понимает мой стиль игры, и я понимаю его подход.

В заключение Шарипов подчеркнул, что стабильность игры и уверенность — ключевые моменты для команды, особенно для FL4MUS, который продемонстрировал хорошую игру в последнем матче:

Многое зависит от уверенности. Мы с FL4MUS стараемся помогать друг другу.