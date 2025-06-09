Фильм «Балерина» возглавил кинопрокат в России за уикенд

По данным Kinobusiness, фильм «Балерина», спин-офф «Джона Уика», стал лидером проката России на минувших выходных. Неделей ранее лидером была картина «Соловей против Муромца».

За уикенд боевик заработал 141 млн рублей. Второе место среди официального проката получила лента «Кракен» со сборами в 19,8 млн рублей. Если брать прокат голливудских лент (то есть неофициальный), то на втором месте оказался фильм «Лило и Стич», собравший 40,6 млн рублей.

«Балерина» рассказывает историю профессиональной танцовщицы, которая охотится на убийц своей семьи и встречает на своём пути других киллеров, даже Джона Уика.

Главную роль в «Балерине» исполнила известная по многим фильмам актриса Ана де Армас.