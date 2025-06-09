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Вышел тизер-трейлер фильма «Потерянный автобус» про пожары в Калифорнии с Мэттью Макконахи

Вышел тизер-трейлер фильма «Потерянный автобус» про пожары в Калифорнии с Мэттью Макконахи
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Apple опубликовала тизер-трейлер триллера «Потерянный автобус». Главную роль в ленте сыграл известный актёр Мэттью Макконахи.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Картина расскажет про водителя автобуса и учительницу, которые вместе с учениками оказались в эпицентре лесных пожаров в Калифорнии в 2018 году. За основу сюжета взята реальная история.

Вместе с Макконахи в ленте сыграла сыграла Америка Феррера. Режиссёром фильма стал Пол Гринграсс («Превосходство Борна», «Ультиматум Борна»).

«Потерянный автобус» выйдет на Apple TV+ осенью 2025 года, точной даты пока нет.

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