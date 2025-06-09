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«Сплетни»: представитель Михаила Ефремова — о том, что актёр скоро сыграет главную роль

«Сплетни»: представитель Михаила Ефремова — о том, что актёр скоро сыграет главную роль
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В конце мая издание Mash поделилось информацией, что печально известный актёр Михаил Ефремов готовится сыграть главную роль в неназванном фильме, контракт для участия в котором на сумму 13 млн рублей уже подписан.

Представитель российского актёра Михаила Ефремова Татьяна Глаголева в интервью ТАСС отвергла информацию, заявив, что это лишь «сплетни и домыслы».

Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то. Никаких настоящих новостей про Михаила нет.

Cам Ефремов ещё в 2021 году после того, как ему назначили уголовное наказание за ДТП, обещал не возвращаться к съёмкам в кино, поскольку эта работа так или иначе весёлая, а в случившемся нет ничего весёлого.

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