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Бен Стиллер и Роберт Де Ниро анонсировали четвёртую часть франшизы «Знакомство с Факерами»

Бен Стиллер и Роберт Де Ниро анонсировали четвёртую часть франшизы «Знакомство с Факерами»
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Фестиваль Tribeca в Нью-Йорке посетили Бен Стиллер, Роберт Де Ниро, Тери Поло и режиссёр Джей Роуч, чтобы обсудить продолжение франшизы «Знакомство с Факерами». У всех из присутствующих есть желание поработать над ещё одним сиквелом.

И чтобы подтвердить свои намерения, на фестивале была анонсирована четвёртая часть франшизы, одну из главных в которой сыграет певица Ариана Гранде, хорошо показавшая себя в «Злой». По словам Де Ниро, он уже читал одну из версий сценария четвёртой части франшизы и она оказалась очень хорошей.

Так приятно слышать смех в кинотеатре, где показывают комедию 25-летней давности. Она до сих пор работает.

Суть четвёртой части в том, что один детей персонажа Бена Стиллера думает о том, чтобы представить свою вторую половинку всей семье, как это было когда-то с героем Стиллера, но зеркально.

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