Режиссёр ремейка фильма «Как приручить дракона» не пытался заменить им мультфильм

Во время недавнего интервью режиссёр киноремейка «Как приручить дракона» Дин ДеБлуа рассказал, что он не пытался заменить своим фильмом оригинальный мультфильм. Он лишь хотел показать, что историю, показанную в мультфильме, можно адаптировать под формат кино.

Мы не пытались заменить анимационные фильмы. Я всё еще очень горжусь ими… но если вы предпочитаете анимационные фильмы обычному кино, это здорово.

Фильм «Как приручить дракона» — это ремейк знаменитой анимационной картины студии Dreamworks. Главные роли исполнили Мэйсон Темз («Ради всего человечества») и Нико Паркер («Одни из нас»).

Джерард Батлер сыграл викинга Стоика — он же озвучивал героя в оригинальном мультфильме. Премьера ленты состоится уже 13 июня.