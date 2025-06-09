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В Marvel работают над «Тором 5», Тайка Вайтити не будет режиссёром — инсайдер

В Marvel работают над «Тором 5», Тайка Вайтити не будет режиссёром — инсайдер
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Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что в данный момент Marvel Studios работает над пятой частью «Тора». О ней уже ходило множество слухов, но никакой конкретики не было.

Главную роль наверняка вновь исполнит Крис Хемсворт, хотя о его возвращении пока не говорит даже Рихтман. А вот то, о чём он рассказал, связано с режиссёром ленты. По словам Даниэля, им точно не выступит Тайка Вайтити, который ставил «Тора 3» и «Тора 4».

О судьбе Тора в киновселенной Marvel мало что известно. Не исключено, что после появления во «Мстителях 5» и «Мстителях 6» персонажа в исполнении Хемсворта мы увидим в последний раз в «Торе 5».

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