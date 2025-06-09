В спин-оффе «Джона Уика» про слепого киллера Каина не появится Киану Ривз

Во время интервью изданию The Hollywood Reporter куратор франшизы «Джон Уик» рассказал, что в спин-оффе франшизы о слепом киллере Каине не появится Киану Ривз. То есть самого Уика в ленте можно не ждать.

Сейчас в кинотеатрах России показывают «Балерину» — это спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас в главной роли. Так как действие ленты разворачивается между третьим и четвёртым фильмами франшизы, в ней появился Киану Ривз в образе Уика.

Слепого убийцу в грядущем фильме сыграет Донни Йен, который также выступит режиссёром и продюсером боевика. Подробности сюжета и дату выхода до сих пор не раскрывают.