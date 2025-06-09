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В сериале по «Гарри Поттеру» Корнелиуса Фаджа сыграет звезда «Короны» Берти Карвел

В сериале по «Гарри Поттеру» Корнелиуса Фаджа сыграет звезда «Короны» Берти Карвел
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По данным издания Deadline, в HBO нашли актёра на роль 32-го министра магии Корнелиуса Фаджа в сериале по «Гарри Поттеру». Его сыграет Берти Карвел («Корона», «Трагедия Макбета»).

В оригинальных фильмах франшизы Фаджа сыграл Роберт Харди — актёр умер в 2017 году.

Роберт Харди в образе Корнелиуса

Фото: Warner Bros.

Ранее HBO раскрыла, кто сыграет главное трио в сериале: Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластер Стаут — Рона Уизли.

Ранее HBO раскрыла имена актёров, которые сыграют взрослых персонажей в новом «Гарри Поттере». В каст вошли Паапа Эссьеду, Ник Фрост и Джон Литгоу.

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