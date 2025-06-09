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Игра Indiana Jones and the Great Circle по «Индиане Джонсу» получит DLC в сентябре

Игра Indiana Jones and the Great Circle по «Индиане Джонсу» получит DLC в сентябре
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Bethesda и MachineGames анонсировали сюжетное дополнение The Order of Giants для игры Indiana Jones and the Great Circle. Релиз большого расширения состоится 4 сентября.

Известно, что события DLC развернутся параллельно основному сюжету. Играть, конечно, будем вновь за Индиану Джонса, который отправится в новые секретные места для изучения Ордена гигантов.

Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Bethesda.

Разработчики обещают много новых секретов, интересных находок, врагов и прочего.

Дополнение появится на PS5, Xbox Series и ПК. Его можно будет купить отдельно или получить доступ в составе расширенного (или премиального) издания приключенческого экшена.

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